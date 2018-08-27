  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Ağustos 2018 12:50

Fatih Terim'in hedefi Mustafa Pektemek

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yerli gözdesi Beşiktaşlı Mustafa Pektemek.

Fatih Terim'in hedefi Mustafa Pektemek
A+ A-

Forvet hattına takviye için harıl harıl çalışan G.Saray yönetimi bir değil iki forvet peşinde. ElindeEren Derdiyok ve Sinan Gümüş bulunsa da Fatih Terim bir de yerli forvet istiyor.

1 sezonu daha kaldı...

Transferin bitmesine kısa bir süre kala yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren yönetim, İmparator’un da talebiyle Mustafa Pektemek için nabız yokluyor. Beşiktaş ile kontratının son yılına giren oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro kazanırken G.Saray da önce Beşiktaş ile temas kurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen “Görüşebilirsiniz” yanıtı sonrasında Aslan, Mustafa Pektemek ile de pazarlıklara başlayacak.

son dakika galatasaray haberleri , mustafa pektemek , galatasaray haberleri , galatasaray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM