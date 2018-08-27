Fatih Terim'in hedefi Mustafa Pektemek

Forvet hattına takviye için harıl harıl çalışan G.Saray yönetimi bir değil iki forvet peşinde. ElindeEren Derdiyok ve Sinan Gümüş bulunsa da Fatih Terim bir de yerli forvet istiyor.



1 sezonu daha kaldı...



Transferin bitmesine kısa bir süre kala yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren yönetim, İmparator’un da talebiyle Mustafa Pektemek için nabız yokluyor. Beşiktaş ile kontratının son yılına giren oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro kazanırken G.Saray da önce Beşiktaş ile temas kurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen “Görüşebilirsiniz” yanıtı sonrasında Aslan, Mustafa Pektemek ile de pazarlıklara başlayacak.