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  4. 21 Kasım 2018 17:12

F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de süre bulamayan 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu için menajerinden flaş açıklama geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Karel Jansen, genç oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı
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Fenerbahçe'nin sezon başındaki gençlik operasyonu kapsamında kadrosuna kattığı ancak süre alamayan Ferdi Kadıoğlu, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncunun menajeri Karel Jansen, Fenerbahçe ile kiralama opsiyonu üzerine bir görüşmede bulunacaklarını söyledi.

"BU YAŞTA ÖNEMLİ OLAN OYNAMASI"

Hollanda basınına konuşan Jansen, "Bu ayın sonunda Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Bir dönem kiralama periyodunu görüşeceğiz ancak ayrılmayabilir. Ferdi A takımla günlük idmanlarını sürdürüyor. Yüksek seviyede çalışıyor ancak onun yaşında futbolda önemli olan oynaması. Bu yüzden kulüple görüşeceğiz. Erwin takımın başına yeni geçti şu anda daha ciddi konularla ilgileniyor. İlerleyen haftalarda onunla da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin NEC Nijmeden'den 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında henüz süre alamadı.

Kaynak: Sporx

Ferdi Kadıoğlu , Fenerbahçe
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