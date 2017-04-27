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  1. 27 Nisan 2017 16:23

Felipe Melo rakibini böyle yumrukladı !

Palmeiras'da forma giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Libertadores Kupası'nda rakibini yumrukladı.

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Palmeiras'ın 3-2 kazandığı Penarol maçının son düdüğüyle birlikte saha bir anda savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları birbirleriyle tartışırken Penarol forması giyen futbolcular, Felipe Melo'yu kovalamaya başladı.

Bir Penarol'lu futbolcunun, Brezilyalı yıldıza yumruk attığı fark edilince olaylar iyiden iyiye alevlendi. Palmeiras'lı oyuncular, takım arkadaşları Melo'yu olay yerinden uzaklaştırmak için uğraş verirken güvenlik güçlerinin olayları yatıştırmakta yetersiz kaldığı dikkatleri çekti.

Felipe Melo, sezon başında "Eğer kazanmam için Uruguaylılara tokat atmam gerekiyorsa, bunu yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Uruguay ekibinin futbolcularının, bu sözler nedeniyle Melo'yla tartışma yaşadığı tahmin ediliyor.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Palmeiras, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Olayların ardından iki kulübün de ceza alması bekleniyor. 

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