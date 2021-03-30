  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi

Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kapısı, Arjantin devi Palmeiras tarafından çalındı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

Brezilya basınının haberine göre; Palmeiras'ta forma giymek istediğini belirten Melo, yönetimden 2 yıllık yeni bir kontrat istedi. Yönetimin de 37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmak istediği ancak 2 yıllık isteği fazla bulduğu aktarıldı.

Öte yandan kontrat görüşmeleri sürerken Melo, Arjantin devi Boca Juniors'tan da teklif aldı. Boca; Melo'ya 2 yıllık sözleşme sunarken, maaşında indirime gitmesi gerektiğini de belirtti.

Etiketler felipe melo transfer Palmeiras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada iğrenç trend! Her an daha korkunç oluyor
Zonguldak'taki tünel inşaatında müthiş keşif!
Yer: İstanbul... Otelin ortasında çırılçıplak soyunan kadına ceza
Banyoda selfie hayatına mal oldu
Yabancıların Türkiye’den çıkardığı miktar ortaya çıktı
Şeyma Subaşı'nın ''hastanelik oldu'' iddialarına yanıtı çok seksi oldu
İşte hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak 58 il
Hırsızla suçlanan polis intihar etmişti! Kayıp gözlük bulundu
Beşiktaş'ta 20 koronavirüs vakası!
Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo ortaya çıktı