Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun kapısı, Arjantin devi Palmeiras tarafından çalındı.

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, kulübüyle yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

Brezilya basınının haberine göre; Palmeiras'ta forma giymek istediğini belirten Melo, yönetimden 2 yıllık yeni bir kontrat istedi. Yönetimin de 37 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmak istediği ancak 2 yıllık isteği fazla bulduğu aktarıldı.

Öte yandan kontrat görüşmeleri sürerken Melo, Arjantin devi Boca Juniors'tan da teklif aldı. Boca; Melo'ya 2 yıllık sözleşme sunarken, maaşında indirime gitmesi gerektiğini de belirtti.