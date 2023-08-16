  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe, 2003 doğumlu genç yeteneği kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 2003 doğumlu genç yeteneği kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 2003 doğumlu genç yeteneği kadrosuna kattı
Güncelleme:

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.

Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer Omar Fayed
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türklerin Schengen çilesi! En çok vize reddi veren ülke belli oldu
Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!
Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı!
Dolar, Euro ve altın fiyatları kritik seviyede
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: 150 bin TL'lik düşüş
Tarım Kredi'den büyük zarar
Memurlar ülke genelinde iş bıraktı
''Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun açıklamasını TV'den öğrendi''
Ünlü model beyaz bikinisiyle nefes kesti
''Günlük 2 bin liraya çalışan bulamıyoruz''