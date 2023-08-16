Fenerbahçe, 2003 doğumlu genç yeteneği kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.
Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."
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