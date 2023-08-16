Fenerbahçe, 2003 doğumlu genç yeteneği kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.

Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."