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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle kapattı

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle kapattı

Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini Eintracht Frankfurt maçıyla kapattı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta Alman ekibiyle 1-1 berabere kalarak, grubunda 3. oldu.

FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golünü 29. dakikada Sow attı. Sarı-lacivertli takıma dengeyi getiren sayıyı ise 42. dakikada Berisha kaydetti. Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe avrupa ligi beraberlik
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