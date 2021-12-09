Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni beraberlikle kapattı
Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi defterini Eintracht Frankfurt maçıyla kapattı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta Alman ekibiyle 1-1 berabere kalarak, grubunda 3. oldu.
FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un golünü 29. dakikada Sow attı. Sarı-lacivertli takıma dengeyi getiren sayıyı ise 42. dakikada Berisha kaydetti. Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol