  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde yapılan konuşmaların ardından 7 ve 8. maddelere geçildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetiminin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Yönetim kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandıFenerbahçe'nin toplam borcu açıklandıTrendyol Süper Lig

 

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer! İlk kez çeyrek finaldeyiz Filenin Efeleri'nden tarihi zafer! İlk kez çeyrek finaldeyiz Otomobildeki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Otomobildeki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı Turistik Karaelmas Ekspresi sonbahar seferlerine başlıyor Turistik Karaelmas Ekspresi sonbahar seferlerine başlıyor ''Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler'' ''Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler'' İstanbul'da özel hastanede erken doğum skandalı! İstanbul'da özel hastanede erken doğum skandalı! Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Seda Sayan'ın sabah rutini Enis Arıkan'ı dumur etti Seda Sayan'ın sabah rutini Enis Arıkan'ı dumur etti Düğünde ''halay başı'' kavgası: Kadın şarkıcının boğazına sarıldı! Düğünde ''halay başı'' kavgası: Kadın şarkıcının boğazına sarıldı! İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe
Avrupa havalimanlarında kaos! Sistemler çöktü, seferler durdu Avrupa havalimanlarında kaos! Sistemler çöktü, seferler durdu Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama İstanbul'da atış poligonunda dehşet! İstanbul'da atış poligonunda dehşet! Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: Metrelerce yüksekten böyle düştü! Kartalkaya faciasında yeni görüntüler: Metrelerce yüksekten böyle düştü! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi