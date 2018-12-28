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  4. 28 Aralık 2018 10:26

Fenerbahçe Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'i takip ediyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasic'i takibe aldı.

Fenerbahçe Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'i takip ediyor
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Fenerbahçe’de Süper Lig’e ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan basınından Dinamo Zagreb’in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Haberlere göre Fenerbahçe, Hasic’i isteyen kulüplerin arasında bulunuyor. Orta sahanın sağ tarafında görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin yanı sıra bir çok takımın da ilgisini çekiyor.

Hırvatistan 2. Ligi’nde Dinamo Zagreb’in rezerv takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağlara 1 gol bıraktı. Hasic, Bosna-Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında 22 müsabakada 8 gol kaydetti.

ersun yanal , Ajdin Hasic , fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig
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