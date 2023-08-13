Fenerbahçe, Fred'in maliyetini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Manchester United'tan Fred'i milyon 743 bin euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Fred'in maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Manchester United'a Fred için 9 milyon 743 bin euro ödeme yağılacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.
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