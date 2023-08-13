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Fenerbahçe, Fred'in maliyetini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Fred'in maliyetini KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, Manchester United'tan Fred'i milyon 743 bin euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Fred'in maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Manchester United'a Fred için 9 milyon 743 bin euro ödeme yağılacağını duyurdu. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Etiketler fenerbahçe transfer kap
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