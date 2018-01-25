Fenerbahçe Gaitan için seferber oldu !

Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi. AS gazetesi, adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Nico Gaitan için sarı-lacivertlilerin yeni girişimlerde bulunduğunu ileri sürüp "Türkler Atletico'nun istediği 15 milyon euro'luk bedelini düşürmek için uğraşıyor" ifadesini kullandı.

Simeone'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni bir maceraya başlayabileceği belirtilen haberde "Arjantinli'yi Çin'den de isteyenler var.

Ayrıca Boca Juniors, İnter, Sporting Lizbon ve Swansea de devrede" bilgisi paylaşıldı.