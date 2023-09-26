Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında devre arasında oynanacak olan Süper Kupa finali ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tivibu Spor’da açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’in yayın gelirinin artırılması ve gündemde olan play-off sistemi, Türkiye’nin EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı, yarı otomatik ofsayt sistemi, Stefan Kuntz’un ayrılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali ve gündemdeki diğer konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TFF olarak yapmak istediğimiz şey, başarılı kalıcı kılmak. Bu yüzden akademi konusunu gündeme getirdik. Başarılı ülkelere baktığımızda, hepsinin temeli altyapı. Başkan olduktan sonra 30 kulübün altyapısını önceledik. Hollanda ve Belçika'da kulüpler ve milli takım seviyesinde araştırmalar yaptık. Orada altyapılar 6 yaşında başlıyor. Yurt dışına giden oyuncularımızın neden sık sık sakatlandığıyla ilgili bir yazı okudum. 6 yaşında başlamadıkları için bu sakatlıklar oluyor. Avrupa'daki en yaşlı liglerden biriyiz. 28.5 yaş ortalamamız var. 16 ilde, her birinde 20 okulda, 350 öğretmene, çocuklara antrenman yaptırmak için eğitim vereceğiz. Bunun protokolünü Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladık."

"STATLARIMIZ BOŞ, DOLDURACAĞIZ”

"Bize yakışmaz" sloganıyla futbolumuz için bir kampanya başlatacağız. Yılmaz Erdoğan, Derya Uluğ, Acun Ilıcalı gibi tanınmış isimler, sanatçılar, futbolcular ve başkanlar da buna katılacak. TFF'nin tek başına kampanyası olmayacak. Kulüpler Birliği ile görüştük. Bu kampanyayı kamu spotu haline getireceğiz. Onlarla film olacak. Biraz güleceğiz, biraz üzüleceğiz. Statlarımız boş, dolduracağız. Küfre, şiddete, yabancı madde atmaya değil; stadyumlara güzelliklerin yaşandığı bir yer olması için gelmeliyiz. RTÜK de kamu spotu olması için destek sağlayacak. Gerginlik bitmeli. Sosyal medya ve gazeteler destek verecek."

EURO 2028 VE EURO 2032 ADAYLIĞI

"Türkiye daha önce 5 sefer Avrupa Şampiyonası için aday oldu ama bunların hepsi olumsuz olarak sonuçlandı. Bu dönemde hem 2028, hem 2032 için aday olduk. İtalya bize bir teklifte bulundu, '2032'ye beraber müracaat edelim şansımız yüzde 100 olsun' dediler. UEFA'ya görüşümüzü ilettik, UEFA da olumlu buldu. EURO2032 için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. 2 dakikalık bir film çekiyoruz. 2 Ekim'e kadar hazır olacak. İtalya Futbol Federasyonu, Riva'ya gelecek ve detayları netleştireceğiz. 9 Ekim'de Nyon'da UEFA'nın merkezinde son çalışmalar ve son sunumları yapacağız. 2028 için bir şey olmayacaksa, feragat edeceğiz. 10 Ekim'de ise UEFA açıklama yapacak. Turnuvayı birlikte yapmaya hak kazanırsak, 9 yılımız olacak. 10 şehir, 10 stat bildirdik. Aynı şekil de İtalya 10 şehir ve 10 stat bildirdi. Bunu 5 şehre indireceğiz. Her şey çift, tek olan açılış maçı ve final maçı. Bunların hangi ülkede olacağı belli değil. Her şeyin yüzde 50 olması konusunda anlaştık. Final için 80 bin kapasite üstü stat şartı var. Bunu kim sağlarsa, o finali alacak. İki tarafta bu şartı sağlarsa, kura olabilir. İstanbul'da finalin olmasını çok isteriz. İtalya ile çok işbirliğimiz var. Bu ortaklık, bize daha da olumlu getiri sağlayacak."

“ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN UEFA’DAN TEŞEKKÜR ALDIK”

"Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan teşekkür aldık. İstanbul Havalimanı'na final döneminde ilk olarak 1594 uçak inmiş. Türk havacılık tarihinin rekor. 11 Haziran'da ise 1749 uçak iniyor ve kalkıyor, bu yeni rekor oluyor. Oteller yüzde 90 doldu. 200 milyon dolardan fazla gelir oldu. 2 milyardan fazla insan bu finali izledi. Bu bir maçtı, bunu Avrupa Şampiyonası olarak düşünün."

SÜPER LİG’İN MARŞI OLACAK, HER MAÇ ÖNCESİ ÇALACAK”

"Garo Mafyan bir marş hazırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... Süper Lig’in bir marşı olacak ve her maç öncesi çalacak. Süper Lig'e yeni bir logo yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz."

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

"Yayın geliri dışında bir ekosistem yaratmamız lazım. Kulüplere 2024-25 sezonu için 1 Milyar TL'lik bir ek gelir yaratacağız. İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız. Gençlere en az süre veren ülke Türkiye. 4 dakika süre vermişiz. 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Belki daha sonra yabancı transferlere tedbir alabiliriz, bunu istiyoruz ve kendi aramızda tartışıyoruz."

“PLAY-OFF İÇİN OTURUR KONUŞURUZ “

"Naklen yayında çok aşağılardayız. Marka değerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu Play-Off ile mi olur, başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz. Seyir zevki yüksek, insanları sahalara ve televizyon başına daha çok getirmeliyiz. Bunları birlikte yapacağız. Taraflar anlaşırsa, anlaştığımız şirket Hypercube'ten rapor gelirse, Play-Off için oturur konuşuruz. Ekonomik geliri nasıl arttıracağımıza karar vereceğiz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız."

SÜPER KUPA TÜRKİYE’DE OYNANMAYACAK

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı, görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz."

"KORSAN YAYIN HIRSIZLIKTIR"

"Korsan yayın hırsızlıktır. Bunun için büyük bir yatırım gerekiyor. Nasıl önüne geçeriz diye çalışmalar yapılıyor. Korsan yayın yüzünden kulüplerin geliri düştü."

"ZEMİNİN SORUMLULUĞU KULÜPLERE AİT, TFF DENETİM YAPIYOR”

"Zeminin sorumluluğu kulüplere ait. TFF sadece denetim görevini yapıyor. 2021 yılından itibaren kulüplerin dikkatli olmadığını, çalışma yapmadığını, klasik bakım yöntemlerini kullanıldığı tespit edilmiş. Her kulübün çim için uzmanı olması lazım. Yıllık 30 bin dolar maliyeti var. Kum, gübre ilaç ve saha bakım malzemeleri bu rakam. Birçok kulüp bu malzemeleri almıyor. Birçok kulüp gerekli dönemlerde yapmıyor. 20 kulübün 16 tanesi zemini kazımış ve bakımı yapmış. 4 tanesi yapmamış. Bu bakımsız nedeniyle sıkıntılar başladı. Son durum, 20 kulübün sadece 8'inin çim sorumlusu var. 12 kulübün sertifika sahibi olup olmadığını bilmiyoruz."

STEFAN KUNTZ İLE YOLLARIN AYRILMASI

"Ben hep istikrardan yanaydım. Stefan Kuntz'un basın toplantısını dinlemedim. Gerekli olmayan sözler. Ben birlik beraberlik diyorum, o şikayet ediyor. Kendisine kimsenin sahip çıkmadığını falan söylemiş. Ben, kendisine devamlı sahip çıktım. Bu işi sahada futbolcular ve teknik ekip kazanacak. Baktım ve arada bağların koptuğunu gördüm. Bundan sonrası risk olacaktı. Hoca, futbolcuları suçladığında, endişeye düştüm. Soyunma odasına gittim, hoca sinirli ve hiç tepki vermedi. Ben ise 'Sonucun önemi yok, işimiz bakalım' diyecekken; hocayı agresif gördüm. 'Geçmiş olsun' dedim ve çıktım. Sonrasında 'Hoca ayağına ateş etti' dedim. EURO2024'e katılmaya çok önem veriyoruz. Almanya'da evimizde gibi olacağız. Vincenzo Montella'ya da söyledim, hedefimiz sadece gruplara kalmak değil. Yunanistan, Avrupa Şampiyonası düzenledi ve şampiyon oldu. Türkiye'nin de 2032'de şampiyon olması lazım."