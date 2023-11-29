Fenerbahçe Kongre Üyesi İsmail Çetin: “Fenerbahçe’nin masası yoktur, sahaları vardır. Onun için nefesinizi tüketmeyin bu sene şampiyonluk masa başında değil, sahada kazanılacaktır. Onun için de şiir gibi top oynayan Fenerbahçe şampiyon olacaktır.” dedi.

Çetin, Ülkemizin en köklü popüler kulübü Fenerbahçe’dir. Her daim objektif davranmaktan, İlkeli duruşundan, dürüstlükten ödün vermeyerek yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Fenerbahçe, ülkemizin menfaatleri söz konusu olunca şahsi menfaatlerini teferruat yapmaktan geriye durmamıştır.

Başkalarına çamur atmayarak herkesi, her kesimi bağrına basan, herkese gül attığı halde, bazıları tarafından taşla cevap verilerek kıskanılan bir spor kulübü olmuştur.

Fenerbahçe’nin mahareti, ötekileştirmeden birleştirmektir

Fenerbahçe’miz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan santim şaşmadan rotasını çizmektedir. Hatta Fenerbahçe stadın ismini on binlerce üyesi ile ”Atatürk Stadı” yapmak için karar alan ve bunu devreye koymak adına var gücüyle çalışmaktadır.

Fenerbahçe; beraberliğin, dostluğun ve kardeşliğin devleştiği ötekileştirmeden birleştirme çabaları içinde olan ve bunu en üst seviyede dillendiren alçak gönüllü, insan sevgisini ön plana almaktan geriye durmamış ülkemizin en büyük kulübüdür.

Güneş balçıkla sıvanmaz

Geçmiş dönemde sahadan ziyade masa başında kazanmaya alışmış zihniyetlerin bu amaçlarını masa başında da kazanılmayacak bir şekilde perişan eden takımımız hakkında yakışıksız bir davranış içine girip havanda su dövmeye çalışarak manipülasyonlara başlamışlar. Ama bilsinler ki güneş balçıkla sıvanmaz.

Fenerbahçe’nin sahaları vardır. Saha dışında birlik, berberlik tohumları eker

Fenerbahçemiz maçı sahada oynar, kazanır. Masa başında dostluk, kardeşlik hukukunu geliştirerek birlik ve beraberlik tohumları atmak uğruna mücadele eder.

Herkes Fenerbahçeli doğar, renk gelsin diye az bir kısmı Galatasaray’a verilir

Fenerbahçe fedakârlığın ve samimiyetin adresidir. Fenerbahçe bir çıkar uğruna değil, sarı lacivert aşkıyla sevilir. Her fert Fenerbahçeli doğar, spor müsabakaları renklensin, rekabet olsun, dostluklar gelişsin diye küçük bir kısmı Galatasaray’a verilir.

Mangal yürekli, Atatürkçü seyirciye sahiptir

Hedef büyüterek zirveye oturan Sarı Kanarya her dönemde olduğu gibi elbette çok kıskanılmaktadır. Kıskanılmak doğasında olduğu için bu durum çokta önemsenecek bir mesele değildir. Mangal gibi yüreği olan Fenerbahçe taraftarı her durumda takımının arkasında olup;

“Fenerbahçe’m benim,

Biricik sevgilim,

Söyle senden başka kimim var benim…"

dizeleri ile bütün sevgi ve aşklarının önüne Fenerbahçesini koymaktan geriye kalmaz.

Çünkü o kahramanlar, şahsi menfaatlerini Fenerbahçesinde yok etmiş büyük fedakâr ve cefakârlığın öncüsü olmuş babayiğitlerdir.

Başkan Ali Koç 2 dakika ayakta alkışlandı

Fenerbahçe stadının adının “Atatürk Stadı” olarak değişmesi için yaptığımız tüzük kongresinde elini değil, bütün vücudunu taşın altına sokup, elinden gelen tabirini ortadan kaldırıp fazlasına imza atan, Başkan Ali Koç, “Tüzüğümüzün değişmesi için yeterli sayı toplanmıştır. Tüzük değişikliği yaparak stadımızın adını “Atatürk Stadı yapacağız” dediğinde 10 Bine yakın Kongre üyesi 2 dakika ayakta alkışlamış ve birçoğu Atamızın adını alacak diye sevinç gözyaşları dökmüştür.

Fenerbahçe’mizin kırmızı çizgisinin Atatürk olduğu ortadadır

Fenerbahçe’nin kırmızıçizgisinin her daim Atatürk olduğunu görmekteyiz. Suudi Arabistan’da süper kupa oynamasına ilk karşı çıkan Fenerbahçe olmuştur.

Burada madalyonun bir tarafında “Tavşana kaç, tazıya tut”diğer tarafında ise “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözü hâkim kılınarak Fenerbahçe’ye oyun oynanmaktadır. Bu oyunun üstesinden dev kitle 12. Adam, yönetim, kongre üyeleri Fenerbahçe sevgisinde birleşip çokta ciddiye alınmayacak bu durumun üstesinden basitçe gelecektir.

Buradan hareketle Fenerbahçemiz üzerine oynan bu tutarsız oyunları kamuoyu açık ve seçik görmektedir.

Bu sene Allah’ın izniyle başkanıyla, takımıyla, yönetimiyle, seyircisiyle tek bilek, tek yürek olduk, şampiyonluğa emin adımlarla çağladık koşuyoruz. Bu devasa selin önünde kimse duramaz, durmaya çalışanda otomatikman selin derinliklerinde sürüklenir gider.

Gerçek dışı açıklamalarla şahsi enerjiyi toplumsal sinerjiye dönüştürme çabalarınız beyhudedir

Büyük fotoğrafa bakacak olursak; Toplumsal algıyı dahi elinize yüzünüze bulaştırarak senaristleriniz tarafından yazılan içi boş senaryolara karnımız tok.

Boş hayallere kapılarak, gerçek dışı açıklamalarla şahsi enerjiyi toplumsal sinerjiye dönüştürme çabalarınız beyhudedir. Fenerbahçe taraftarı zekidir, her şeyin farkındadır. Siz saldırdıkça sadece kartopunu büyütürsünüz. Halay başı her daim Fenerbahçe’dir.

Onun için nefesinizi tüketmeyin bu sene şampiyonluk masa başında değil, sahada kazanılacaktır. Onun için deşiir gibi top oynayan Fenerbahçe şampiyon olacaktır.