Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerekli sayıya ulaşıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı. Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, "Bugünü iyi not edin. Bugün burada 22 bin 588 kongre üyemizi geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanıyor.

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Erol Bilecik, çoğunluğun sağlandığını ve gerekli sayının aşıldığını söyledi. Bilecik açıklamasında, "Bugünü iyi not edin. Bugün burada 22 bin 588 kongre üyemizi geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin ileride birgün o günü çok iyi hatırlıyorum diyeceğiniz bir gün. Hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. Bundan sonraki adımları belirleyeceğimiz gün" ifadelerini kullandı.