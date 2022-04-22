Fenerbahçe, Rize'de gol oldu yağdı: Arda Güler parladı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk için umutlarını sürdürürken maçta genç futbolcu Arda Güler beğeni topladı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Diego Rossi atıığı gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

45+3 ve 45+9. dakikada Serdar Dursun kazanılan penaltıları gole çevirdi ve durumu 3-0'a getirdi.

ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, devre arasına 3-0 önde gitti.

Serdar hat-trick yaptı

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertlileri maçın 51. dakikasında Serdar Dursun ile durumu 4-0'a getirdi. Serdar Dursun bu golle mücadelede hat-trick yaptı.

65. dakikada sahneye çıkan Valencia topu ağlara gönderdi ve skoru 5-0'a getirdi.

Maçın 76. dakikasında Nazım Sangare topu ağlara gönderdi ve farkı 6'ya çıkardı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Maç fazlasıyla puan farkı 8'e indi

Bu skorla Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirdi.