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Fenerbahçe Rusya'da kötü başladı

Fenerbahçe Rusya'da kötü başladı
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Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere dün öğleden sonra Rusya'nın St. Petersburg şehrine gelen Fenerbahçe, bugün ilk maçını penaltılarda kaybetti.

Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere dün öğleden sonra Rusya'nın St. Petersburg şehrine gelen Fenerbahçe, bugün ilk maçına çıktı. 

Rusya şampiyonu Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Turnuva kuralları gereği iki takım seri penaltı atışlarına geçti.

Zenit bir, Fenerbahçe iki penaltı kaçırdı.

Böylece Zenit 4-3 kazandı.

Etiketler Fenerbahçe Zenit fenerbahçe rusya maç
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