Fenerbahçe Sevilla'nın teklifini kabul etti

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in transferi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Milan'dan teklif alan sarı lacivertliler bu teklifi az bulduğu için geri çevirmişti. Dün ise yeni bir gerçek ortaya çıkmış ve Sevilla'nın sportif direktörü Simon Kjaer'in transferi için sarı lacivertliler ile görüşmeye başladıklarını açıklamıştı. İlk teklifleri olan 8 milyon Euro'nun geri çevrilmesinden sonra Sevilla yeni bir teklifle geldi ve transferi bitirmek için son kozunu ortaya koydu.

10 MİLYON EURO'YE GİDİYOR



İspanyol ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro gibi bir teklifte bulundu. Sarı lacivertliler ise hem Ben Arfa hem de Lucas Lima transferini bitirmek için Simon Kjaer'i bu fiyata satabileceklerini Sevilla yetkililerine ilettiler ve iki kulüp fiyat konusunda anlaşma sağladı. Bu transfer içinse Hasan Çetinkaya'nın de Paris'te bir görüşme yaptığı belirtildi. Transferin resmen açıklanması içinse aradaki tek sorunun ise Simon Kjaer'in 4 milyon Euro'luk maaşı olduğu öğrenildi.

İspanyol kulübü oyuncuyla yıllık ücret konusunda bir görüşme daha yapacağı ve daha sonra da bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi. Transferin ise en geç hafta başına kadar biteceği öğrenildi. Fenerbahçe ise görüşmelerin olumlu ilerlemesinden dolayı Simon Kjaer'i Avusturya'da Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosundan çıkarıldı. Kjaer Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde oynarsa, Sevilla ile Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek..