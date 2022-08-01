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Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi

Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe bir süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarını sonlandırdı ve yeni sol bekine kavuştu. Sarı lacivertli ekip 30 yaşındaki Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladı.

 RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler fenerbahçe sol bek transfer
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