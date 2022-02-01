Fenerbahçe sonunda muradına erdi: Ali Koç, Löw ile anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük makamına yeni sezonda gelecek isim belli oldu. Ali Koç'un yıllardır istediği Alman teknik adam Joachim Löw sonunda ikna oldu ve Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

Ali Koç, uzun süredir peşinde olduğu Joachim Löw ile anlaşmaya vardı. Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw ile son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı.

3 YILLIK İMZAYI ATACAK

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Löw zaten Fenerbahçe'ye gelmeyi çoktan kabul etmişti fakat şartlarını Ali Koç ve yönetimine sunup beklemeye geçti. Alman Teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw ile son bir görüşme yaptı ve yeni sezon için resmen el sıkıştı. Löw'ün sözleşme süresi 3 yıl olacakç

ALT YAPI BİLE ONA VERİLECEK

Fenerbahçe'nin anlaştığı Löw, kulüpte adeta uçan kuştan bile haberdar olacak. Yönetimden tam yetki isteyen Alman teknik adam, alt yapı ile de kendisi ilgilenecek. Oyuncuların dışarıdaki hayatına bile dahil olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının resmi imzayı ne zaman atacağı ise bilinmiyor.