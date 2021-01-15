Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmi açıklama geldi

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Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.
Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.
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