  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 15 Ocak 2021 21:29

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai transferini bitirdi.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Resmi açıklama geldi
A+ A-

Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.

Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

transfer , fenerbahçe , Attila Szalai
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM