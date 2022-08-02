Fenerbahçe, yeni sol bekini resmen açıkladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmen açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek oyuncusu forma giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun Al Ahli'den 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

"Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı."

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leed United takımlarında forma giydi.

ASİST ÖZELLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyerinde 424 maça çıkan ve şu andaki kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alioski, 61 gol ve 55 asist yaptı. Sol bek ve sol kanat mevkilerinde oynayan oyuncunun gol ve asist yapabilme özelliği dikkati çekiyor.

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

İsviçre ekibi Young Boys'un altyapısında yetişen ve İsviçre'de Lugano, Schaffhausen gibi takımlarda forma giydikten sonra İngiltere ekibi Leed United'a 2.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki Alioski, son olarak Arabistan kulüplerinden Al-Ahli'ye bonservissiz olarak katılmıştı. Kariyerinde 424 maça çıkan Alioski, 61 gol 55 asist kaydedetti. Aynı zamanda Kuzey Makedonya Milli Takımı forması da giyen oyuncunun, güncel piyasa değeri 7.50 milyon Euro...