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Fenerbahçe'de büyük şok! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe'de büyük şok! Kırık tespit edildi
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Fenerbahçe, Alexander Djiku'nın ayağında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku için sağlık durumu açıklaması geldi. 

Djiku için yaptığı açıklamada oyuncunun ayağında kırık tespit edildiği ifade edildi. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir." denildi. 

Djiku'nun 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

DHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Alexander Djiku sakatlık kırık
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