Fenerbahçe'de Oosterwolde, takımla antrenmanlarına başladı

Fenerbahçe-Olympiakos maçında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı geçiren Jayden Oosterwolde, takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Mondihome Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı lacivertli takımın Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan ve 3.5 hafta önce menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oosterwolde'nin Kayserispor'a karşı kadroda olma ihtimalinin bulunduğu, teknik heyet ve sağlık ekibinin futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.