  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de Oosterwolde, takımla antrenmanlarına başladı

Fenerbahçe'de Oosterwolde, takımla antrenmanlarına başladı

Fenerbahçe'de Oosterwolde, takımla antrenmanlarına başladı
Güncelleme:

Fenerbahçe-Olympiakos maçında sakatlanan ve ardından menisküs ameliyatı geçiren Jayden Oosterwolde, takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Mondihome Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı lacivertli takımın Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan ve 3.5 hafta önce menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oosterwolde'nin Kayserispor'a karşı kadroda olma ihtimalinin bulunduğu, teknik heyet ve sağlık ekibinin futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos Oosterwolde
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı