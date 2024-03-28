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Fenerbahçe'de tarihi kongre öncesi Ali Koç'tan açıklama

Fenerbahçe'de tarihi kongre öncesi Ali Koç'tan açıklama
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Son olaylar neticesinde kongre kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün önünde ligden çekilme dahil olmak üzere üç seçenek bulunduğunu belirtti.

Gazetecilerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç, olağanüstü genel kurulda 3 seçeneği gündeme getireceklerini açıkladı.

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Koç, kulübün izleyeceği stratejiyle ilgili sponsor firmaların tamamıyla görüşerek onay aldıklarını belirtti.

 Krediler konusunda ise bankalarla bir araya geleceklerini dile getiren Koç, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var." diye konuştu.

Koç, kongredeki seçenekleri şöyle sıraladı:

1- Ligden çekilerek, alt lige inmek

2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak

3- Yurt dışında bir takım almak

Fenerbahçe'nin tarihi kongresi 2 Nisan Saat 17.00'da yapılacak.

Etiketler Fenerbahçe ali koç zirve
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