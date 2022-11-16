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Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri düşüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri düşüştü
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Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifin kabul etmeyip bedelsiz bir şekilde Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz zor günler geçiriyor.

Fenerbahçe'de şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan ve sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz, istediği şansları gittiği takımlarda da bulamıyor.

KARİYERİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

İlk olarak Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk, orada bekleneni karşılayamayınca Magdeburg'a kiralanmıştı. Almanya 2. Ligi'nde de istenilen performansı sergilemeyen Ömer Faruk'un sözleşmesi feshedilecek.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI

"Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Ama teklifimizi kabul etmedi"

Etiketler kariyer ömer faruk beyaz
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