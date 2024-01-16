  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli stoperin serbest kalma maddesi 100 milyon euro!

Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli stoperin serbest kalma maddesi 100 milyon euro!

Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli stoperin serbest kalma maddesi 100 milyon euro!
Güncelleme:

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyip yolların ayrıldığı Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi 100 milyon euro oldu.

Fenerbahçe’ye geldiğinde beklenileni veremeyen Gustavo Henrique, Real Valladolid'in yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper bir transfer daha yaparak Corinthians'a gitti.

Gustavo Henrique’nin sözleşmesinde yurt dışı kulüpleri için serbest kalma maddesinin bedeli ise dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli stoperin sözleşmesine konulan serbest kalma maddesi 100 milyon euro oldu.

Corinthians, Gustavo Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın alırken futbolcunun haklarının yüzde 30'u ise Real Valladolid'de kaldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Gustavo Henrique stoper
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi Zincir marketlerde yeni düzenleme: Bu ürünlerin satışı zorunlu oldu Zincir marketlerde yeni düzenleme: Bu ürünlerin satışı zorunlu oldu Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte son anketin sonucu İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte son anketin sonucu