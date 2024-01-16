Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli stoperin serbest kalma maddesi 100 milyon euro!

Fenerbahçe'de beklenileni veremeyip yolların ayrıldığı Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi 100 milyon euro oldu.

Fenerbahçe’ye geldiğinde beklenileni veremeyen Gustavo Henrique, Real Valladolid'in yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper bir transfer daha yaparak Corinthians'a gitti.

Gustavo Henrique’nin sözleşmesinde yurt dışı kulüpleri için serbest kalma maddesinin bedeli ise dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli stoperin sözleşmesine konulan serbest kalma maddesi 100 milyon euro oldu.

Corinthians, Gustavo Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın alırken futbolcunun haklarının yüzde 30'u ise Real Valladolid'de kaldı.