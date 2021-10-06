Fenerbahçe'den dünya devine mi gidiyor? Altay Avrupa yolunda

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda kalesinde Münir ile birlikte en az gol gören file bekçisi Altay Bayındır, Avrupa yolunda.

Sezona şampiyonluk özlemini dindirmek hedefiyle giren Fenerbahçe'de işler yolunda giriyor. Sarı-lacivertli takım galibiyet serisi yakalayıp şampiyonluk iddiasını gözler önüne serdi.

Milli araya lider girdiler

Vitor Pereira'nın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve son olarak Kasımpaşa'yı aynı skorla 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 hafta sonunda 19 puanla milli araya lider girdi.

8 maça farklı 11

Portekizli teknik adam, özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki yoğun maç trafiğini düşünerek Süper Lig'de rotasyona gitti. 8 maça farklı 11 çıkaran Pereira, yıldız oyuncuların bu zorlu süreçte yıpranmamasını sağladı.

Münir'le birlikte en az gol yiyen kaleci

Fenerbahçe'de Altay Bayındır performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki eldiven, 8 golle Hatayspor'un kalesini koruyan Münir ile birlikte en az gol yiyen kaleci konumunda.

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed kararı! 4 milyon euro...Spor

Ajax'ın markajında

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Altay'a Ajax'ın ciddi ilgisi sürüyor. Kadıköy'de sarı-lacivertli eldiveni izleyen Hollanda devi, devre arasında Fenerbahçe yönetimine teklif yapacak.

Kaleci transferi yapacaklar

Hollanda Ligi'nde oynadığı son Utrecht maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekipte yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir birliğine vardı.

Onana, Inter yolcusu

Doping cezası alan Andre Onana Inter yolunda. İtalyan ekibi ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kaleci yerine 2 ismi listesinde tuttuğu kaydedildi.

Hollanda basını duyurdu

Hollanda basını, Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın, Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu. Haberde Altay'ın alternatifinin Jasper Cillessen olduğu ifade edildi.

Fransız ve İngilizler de peşinde

Altay Bayındır; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de yakın markajında.

Bonservisi için taban 20 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki kaleci için bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler, Ajax ile 20 milyon eurodan pazarlıklara başlayacak.

Kaynak: Skorer