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Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan

Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı.

Geçen hafta Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, sahasında sürprize izin vermedi. Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u 2-1 yenerek zirveyle puan farkını indirdi.

DOUKARA'NIN GOLÜ GİRESUNSPOR'A YETMEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe henüz 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'yla golü buldu. Bu dakikadan itibaren oyunu rölantiye alan sarı-lacivertliler, rakip kalede fazla etkili olamadı. 40. dakikada Giresunspor'da Balde penaltıyı kaçırarak önemli fırsatı tepti. 64. dakikada Mesut Özil farkı 1'e indiren golü atarken Giresunspor 85. dakikada Doukara'yla bu gole cevap verdi ve maçın skorunu belirledi. 2-1 biten mücadelenin ardından sarı-lacivertliler puanını 13'e yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Giresunspor ise ligde ilk golünü atarken 1 beraberlikle 19. sıraya demir attı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe kadıköy 3 puan
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