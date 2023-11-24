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Fenerbahçe'den ortak bildiri paylaşan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür

Fenerbahçe'den ortak bildiri paylaşan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür
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Fenerbahçe Kulübü, ortak bildiri imzalayarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet eden kişilere teşekkür mesajı paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, ortak bildiri imzalayarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet eden 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında mücadele verdiği vurgulanarak "Futbol takımımızın sahada armamız uğruna verdiği mücadele ve kulübümüzün Fenerbahçe’ye yapılan adaletsizlikler için ortaya koyduğu duruş, bu sezon milyonlarca Fenerbahçeli'nin geri dönülmez gerçeği olarak yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 43 eski başkan ve yönetim kurulu üyesine teşekkür edilerek şunlar söylendi:

"Tüm bu gündem doğrultusunda her şeyin farkında ve Fenerbahçe’nin yanında olarak gerçekleri haykıran, 'Fenerbahçe’nin ve ortaya koyduğu mücadelenin yanındayız!' diyen, bir yumruk olup Fenerbahçemize güç olan, sarı-lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz. Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan öteye gitmez."

 Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatının Başkan Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüpte başkan ve yönetici olarak daha önce görev alan 43 isim, imzaladıkları ortak bildiriyle İbanoğlu'nu istifaya davet etti.

Etiketler Fenerbahçe başkan yönetim fenerbahçe
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