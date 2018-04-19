Fenerbahçe'den Ukrayna çıkarması !

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’te forma giyen golcü Facundo Ferreyra için Ukrayna’da menajeri ile masaya oturacak.

Fenerbahçe, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

Sarı-Lacivertli yönetim, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı.

Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.

Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi.

Aykut Kocaman da Facunda Ferreyra transferine onay vermişti.

1.5 AY SONRA SERBEST KALIYOR

Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor.

Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.