Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

İşte Vedat Muriç'in açıklamalarından satır başları;

Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için çok mutluyum. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum.

Taraftarlara teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime çok fazla mesaj atıldı. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum. Buraya geldiğimiz için gururluyum. Anlı, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum.

Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum.

Vedat Muriç, transfer haberini böyle sundu;

“İyi ki“ ???????? #BizFenerbahçeyiz



???? https://t.co/XdXM2HZQKE pic.twitter.com/pJlLLTm8xf

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2019

1994 doğumlu Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.