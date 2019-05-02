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  4. 02 Mayıs 2019 08:14

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için Atletico Madrid iddiası!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızına son olarak Atletico Madrid talip oldu! İspanyol ekibinin Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı, masada Nikola Kalinic isminin de olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için Atletico Madrid iddiası!
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Fenerbahçe'nin Avrupa devleri tarafından takip edilen genç yıldızı Eljif Elmas için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, daha önce Türkiye'den Arda Turan'ı kadrosuna katan Madrid ekibinin, Lazio, Fiorentina, Tottenham ve Sevilla'nın da listesinde olan Elmas'ın transferi için düğmeye bastığını iddia etti. Spor gazeteleri, Atletico adrid'in para+oyuncu takası ile işi bitirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Eljif için 15 milyon euro istediği iddia edilirken, Atletico Madrid'in genç oyuncuya karşılık Nikola Kalinic'i sarı-lacivertlilere önerebileceği dile getirildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elmas, bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıktı ve 2 de gol kaydetti. Genç yıldız deplasmanda Atiker Konyaspor ve Kadıköy'de Galatasaray filelerini havalandırmıştı.

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