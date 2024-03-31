Fenerbahçe'nin FIFA kozu: TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında çıkan olaylarıla ilgili ceza alması halinde FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yaptığı önceki günkü konuşmada kullandığı, “İnşallah futbolcularımıza ceza vermezler yoksa Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer” sözlerinin arka planı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetim, Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle futbolcularına ceza verilmesi halinde TFF’yi FIFA’ya şikayet edecek.

Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in kulüp avukatlarıyla birlikte FIFA’ya kapsamlı bir raporla başvurabileceği öğrenildi.

'ÜYELİĞİ ASKIYA ALIN' DENİLEBİLİR

Raporda, çıkan olayların sorumlusu olarak TFF yönetimi, maçı yöneten hakemler ve federasyon temsilcilerinin olduğu vurgulanacak.

Maç öncesi, sırasında ve sonrasında gerekli önlemlerin alınmadığı savunulacak. Siyasetin gölgesindeki TFF kurumlarının bağımsız olmadığına dair örnekler verilecek. Özellikle PFDK ve tahkim kurulu kararlarına müdahale edildiği belirtilecek.

Türkiye’nin FIFA üyeliğinin de askıya alınması talebinin de başvuru maddeleri arasında olacağı öne sürülüyor.

2007'DE GELEN MEKTUP AKILLARDA

Türkiye, futbol-siyaset ilişkisi nedeniyle 2007’de de FIFA karşısında sıkıntı yaşamıştı. FIFA ve UEFA, Haluk Ulusoy başkanlığındaki federasyona, 26 Haziran 2007 tarihinde bir ihtarname gelmişti.

Mektupta, “Bazı delegelerin -özellikle kulüpleri temsil edenlerin- kendi haklarını uygulamada sürekli baskı altında kaldıklarını gözlemiş bulunuyoruz. Açıkça, FIFA ve UEFA 22 Temmuz 2007 tarihli parlamento seçimlerinin TFF’nin kendi iç durumunu etkilemesini istememektedir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu ihtarnamenin Fenerbahçe’nin olası başvurusuna da zemin hazırladığı belirtiliyor.

Sözcü