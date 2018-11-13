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  4. 13 Kasım 2018 23:13

Fenerbahçe'nin geçen sezon Henry Onyekuru'yu istediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Onyekuru'yla geçen sezon Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Henry Onyekuru'yu istediği ortaya çıktı
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Galatasaray'da son haftaların çıkışa geçen ismi Onyekuru ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Kayserispor maçında şov yapan Henry Onyekuru geçen sezon transfer döneminde Aykut Kocaman'ın birinci tercihiydi.

Aykut Kocaman hazırladığı transfer listesinde sağ kanat için Onyekuru'yu birinci, Dirar'ı ise ikinci tercih olarak yönetime sunmuştu. Aslında Nijeryalı oyuncuyu Fatih Terim'in kurduğu scout ekibi yönetimin önüne getirmişti.

Fakat Everton kulübü Onyekuru'yu geçen sezonda da kiralamaya hazır olmasına rağmen Dursun Özbek, eşiyle beraber ayağına kadar giderek Feghouli'yi almıştı.

Kaynak: Sporx

Galatasaray , Fenerbahçe , Henry Onyekuru
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