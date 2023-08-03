Fenerbahçe’nin golcüsü o takıma kiralandı

Fenerbahçe, golcü futbolcu Joao Pedro'nun Brezilya ekibi Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan İtalyan forvet Joao Pedro’nun yeni takımı belli oldu. Brezilya ekibi Gremio, Joao Pedro’yu bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp de ayrılığı açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

PEDRO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro, 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli karşılığında Cagliari’den transfer edilmişti. Sarı lacivertli formayı 28 maçta terleten 31 yaşındaki futbolcu 5 gol attı, 1 asist yaptı.