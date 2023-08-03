  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe’nin golcüsü o takıma kiralandı

Fenerbahçe’nin golcüsü o takıma kiralandı

Fenerbahçe’nin golcüsü o takıma kiralandı
Güncelleme:

Fenerbahçe, golcü futbolcu Joao Pedro'nun Brezilya ekibi Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan İtalyan forvet Joao Pedro’nun yeni takımı belli oldu. Brezilya ekibi Gremio, Joao Pedro’yu bir yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp de ayrılığı açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi. 

PEDRO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Joao Pedro, 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli karşılığında Cagliari’den transfer edilmişti. Sarı lacivertli formayı 28 maçta terleten 31 yaşındaki futbolcu 5 gol attı, 1 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe golcü pedro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YAŞ kararları açıklandı: İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
Hizmetçi kadın, iş insanının kızı çıktı; 1 milyar dolarlık servete ortak oldu
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi
Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü!
ENAG, Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin Ocak zammını açıkladı
Otomobilde sigara içmek isterken bu hale geldiler
Enflasyon sonrası Ağustos 2023 kira zam oranı belli oldu
Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!
Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada