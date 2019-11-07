Fernandes Trabzon'un umutlarını tüketti!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Krasnodar ile karşı karşıya geldi.

FERNANDES'TEN HARİKA FRİKİK

Krasnodar Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıktı ancak bekleneni veremedi. Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in etkili oyunuyla Krasnodar, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Manuel Fernandes, 27 ve 35. dakikalarda kaydettiği gollerle Krasnodar'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Krasnodar'ın son golü ise 90+3'te Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı, 90+4'te Nwakaeme'nin ayağından geldi.

Trabzonspor, gruptaki 3. mağlubiyetini alırken 1 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Krasnodar ise puanını 6'ya yükseltti ve üst tur şansını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Suleymanov’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz’ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx

Krasnodar: Kritsyuk xxx, Martynovich xxx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx (Kambolov dk. 77 xx), Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxx (Utkin dk. 63 xx), Ari xx (Ignatjev dk. 66 xxx)

Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx (Yusuf dk. 87 ?), Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx (Nwakaeme dk. 65 xxx), Muhammet x (Sörloth dk. 72 x)

Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 8 farklı isime forma vererek büyük bir rotasyon gerçekleştirdi.

Ünal Karaman, kalede Uğurcan’ın yerine Erce’ye, Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, Hüseyin’in yerine Campi’ye, Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun’a, Sosa’nın yerine Hosseini’ye, Yusuf Sarı’nın yerine Avdijaj’a, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet’e ve Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi. Bordo mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Arda Akbulut, Daniel Sturridge, Obi Mikel'in yanı sıra dinlendirilen Joao Pereira kadroda yer almadı.

KAPTAN KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Uğurcan’ın yokluğunda Krasnodar karşılaşmasında sahaya Kamil Ahmet Çörekçi kaptan olarak çıktı.

4 OYUNCU İLK KEZ

Trabzonspor’da kaleci Erce Kardeşler'in yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, Krasnodar karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

SOSA’DAN YOKSUN İLK MAÇ

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa sezon başından itibaren ilk kez bir maçta yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen kaptan Sosa, bu sezon oynanan 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

KRASNODAR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Rostov maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısında iki değişikliğe gitti. Sergey Matveev, Safonov ile Berg'in yerine bu maçta Kritsyuk ve Stotski'ye görev verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadılar. Bir grup taraftar kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırken, karşılaşma öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkış ve tezahüratlarla moral verdiler.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Maç öncesi Trabzonspor yönetim kuruluna ev sahibi kulüp tarafından dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, TS Club’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan ve TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Sevecen Tunç ile Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan ve Takım Menajeri Alexander Ermokhin katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp’e ev sahibi takım Krasnodar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

