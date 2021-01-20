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  4. 20 Ocak 2021 22:49

Fernando Muslera Süper Lig tarihine geçti

Fernando Muslera, Süper Lig'de 10 sezon üst üste bir takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Fernando Muslera Süper Lig tarihine geçti
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.

Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

Muslera'nın karşılaşma sonrası açıklamaları şöyle;

Arda Turan; gerçekten çok büyük bir kaptan, çok değerli bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi... Onun bana böyle bir jest yaparak kaptanlık pazubendini bana vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı tüm takıma destek olan bir kaptan... Sanki 15-16 yaşında ilk defa birinci ligde oynayacak gibi heyecanlıydım. Dün akşam uyuyamadım. İnanılmaz duygularla hazırlandım bu maça.

futbol , tarih , muslera
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