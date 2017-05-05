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  4. 05 Mayıs 2017 17:52

FIFA Messi’nin 4 maçlık cezasını kaldırdı

FIFA, Arjantin Milli Takımı'nda yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Messi'ye verilen 4 maçlık cezayı kaldırdı.

FIFA Messi’nin 4 maçlık cezasını kaldırdı
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Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Şili ile oynanan 2018 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunduğu gerekçesiyle FIFA’dan 4 maç men ve 10 bin İsviçre frangı para cezası almıştı.

FIFA, yıldız oyuncu ile ilgili kararını yapılan itirazların ardından yeniden gözden geçirdi. Messi ile ilgili kararını açıklayan FIFA, oyuncunun 4 maçlık cezasının kaldırıldığını duyurdu. Messi, Arjantin’in geride kalan 4 Dünya Kupası 2018 Elemeleri mücadelesinde forma giyebilecek.

Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 14 haftada topladığı 22 puan ile 5. sırada yer alıyor. Güney Amerika elemelerinde ilk 4 sırada yer alan takımlar Dünya Kupası vizesi alırken, 5. olan takım ise Okyanusya’dan bir takımla play-off oynuyor.

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