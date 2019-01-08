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  4. 08 Ocak 2019 20:30

Galatasaray, Chaves'ten Brezilyalı stoper Marcao'yu transfer etti

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Meksika ekibi Chaves'in 22 yaşındaki stoperi Marcao'yu 3.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, Cuma günü İstanbul'a gelecek. (BiP Spor)

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