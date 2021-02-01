Galatasaray iki yeni transferini açıkladı

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed ve kulübü Zamalek ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Yeni transferimiz @mmostafa_11! 🤩— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021
Detaylar için 👉 https://t.co/XGTSHmghBt pic.twitter.com/IfSfG6TmoC
Kiralama ücreti olarak Zamalek'e net 2 milyon dolar ödeyecek Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda oyuncunun bonservisini alabilecek.Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcüye ise bu sezonun kalan bölümü için net 400 bin dolar, 2021-2022 sezonu için net 725 bin dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.
YEDLIN DE AÇIKLANDI
Galatasaray, DeAndre Yedlin'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp Yedlin'e bu sezon için 350 bin euro ödeyecek.
2021-22 maaşı: 1 milyon 150 bin euro
2022-23 maaşı: 1 milyon 100 bin euro
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