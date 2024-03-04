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  4. ''Galatasaray ile Arda Güler görüştü'' iddiası ortalığı karıştırdı

''Galatasaray ile Arda Güler görüştü'' iddiası ortalığı karıştırdı

''Galatasaray ile Arda Güler görüştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
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Sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet paylaşımlarını beğenen Arda Güler kafaları karıştırırken sosyal medyada ''Galatasaray ile Arda Güler görüştü'' iddiası ortaya atıldı.

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Galatasaraylı oyuncuların paylaşımlarını beğenmesi infial yaratmıştı.

TEPKİLER SONRASI GERİ ÇEKTİ

Gelen tepkiler sonrası beğenileri geri çeken Arda Güler, Fenerbahçe taraftarından yoğun eleştiri alıyor.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜLER"

Real Madrid'in kiralayacak takım aramasının ardından Erden Timur'un İspanyol devinin kapısını çaldığı iddia edildi. Fakat Arda Güler'in Galatasaray'a gitmeyi reddetmesinin ardından konu açılmadan hemen kapandı.

MİLAN İLE ANLAŞMA YAKIN

Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.

Etiketler Arda Güler Galatasaray iddia
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