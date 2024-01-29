Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep ile evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderlik yarışını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanırken Galatasaray'ın gollerini 72. dakikada Wilfried Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 60 puana ulaşırken, Gaziantep FK 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

92' Konuk ekipte Zaha'ya faul yapan Arda Kızıldağ, faulun ardından topa vurduğu için sarı kart görüyor.

89' GOL | Ceza sahası içine yükseltilen topta Mauro Icardi'nin vurduğu şut savunmadan sekti. Yükselen topa gelişine sol ayağıyla vuran Barış Alper topu köşeye yolladı.

86' Galatasaray'da da Davinson Sanchez'in yerine Eyüp Aydın oyuna girdi.

86' Gaziantep'te Maxim'in yerine Janio Bikel dahil oldu.

81' Galatasaray'da Mertens'in yerine Ndombele oyuna girdi.

78' DİREKTEN DÖNDÜ! Icardi'nin topuk pasında topu alan Zaha'nın şut direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Halil'in kafa vuruşunu Florin Nita çizgi üstünde çeldi. Dönen topa tekrar vuran Halil'in şutu yan ağlarda kaldı.

76' Gaziantep FK'de Marko Jevtovic, rakibine faul yapmasının ardından sarı kart gördü.

75' Arda Kızıldağ'ın savunma arkasına uzun pasında Nelsson, İlker'den önce topa dokunarak tehlikeyi önledi.

74' Gaziantep FK'de Denis Dragus çıktı, İlker Karakaş oyuna girdi.

72' GOL | Zaha'nın ceza sahası içine pasında Icardi, Halil'e bıraktı. Halil'in de Zaha'ya pasında Zaha düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

71' Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı. Tete ile Halil Dervişoğlu oyuna girdi.

69' Kullanılan kornerin devamı pozisyonunda sol çaprazda topu alan Zaha ortasını yaptı. Icardi'nin ön direkteki kafası farklı şekilde dışarıya gitti.

66' Kaan Ayhan'ın derin pasında Kerem Aktürkoğlu kale önünde topa yetişmek istedi fakat pas çok hızlı. Aut.

63' ICARDİ ATTI OFSAYT! Kaan'ın pasında Barış Alper aradan harika bıraktı. Icardi tek vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

61' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Zaha ceza sahası içinde topla buluştu. Sağına çekip önünü boşaltan Zaha'nın şutu direğin yanından dışarı gitti.

60' DIŞARIDA! Zaha'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu kaleyi karşısına alır almaz vurdu. Savunmaya da çarpan top kornere gitti.

57' YİNE DİREK! Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazından kaleye şutu önce üst sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

55' Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında Mauro Icardi uzak direğe düşündüğü kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.

50' KALECİ! Torreira'nın ince pasında Mertens ceza sahası içi sağ çaprazında topu aldı. Mertens'in sert şutu Florin Nita'dan sekti. Havalanan topu Papy Djilobodji kornere yolluyor.

48' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasını Arda Kızıldağ savunmada karşıladı.

46' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yerine Zaha oyuna girdi.

45' Galatasaray'da Deian Sorescu'ya faul yapan Berkan sarı kartla cezalandırıldı.

45' KALECİ! Hızlı çıkan konuk ekipte Deian Sorescu'nun ortasında Alexandru Maxim'in topukla vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

44' Ceza yayı üzerine seken topta Mauro Icardi'nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topta hızlı çıkan Gaziantep'te Markovic'in savunma arkasına hareketlendiği topu Muslera orta sahaya kadar açılıp topu arkadaşlarına kazandırdı.

43' Hızlı çıkmak isteyen Mertens, Deian Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sorescu sarı kart görüyor.

42' DİREK! Kerem Demirbay'ın kullandığı frikikte top üst direkten oyun alanına döndü.

40' Galatasaray'da Mertens yerde kaldı. Gaziantep'te Furkan Soyalp sarı kart görüyor.

38' Dries Mertens'in Icardi'yi düşündüğü ortada Papy Djilobodji topu kafayla kornere attı.

35' Gaziantep'de Denis Dragus, Lucas Torreira'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

34' Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Victor Nelsson'un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

28' GOL | Kullanılan serbest vuruşta seken topa Papy Djilobodji sol kanattan ortaladı. Kalabalık arasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafayla köşeye vuruşu ağlara gitti.

25' Lucas Torreira'nın klas pasında topu alan Mertens sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Top farklı bir şekilde dışarı gitti.

24' Alexandru Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu isabetli olmadı.

22' MUSLERA! Denis Dragus dönüp pasını çıkardı Markovic süratle ceza sahasına yöneldi. Sağ çaprazdan ilerleyen Markovic ceza sahasına girer girmez vurdu. Top Muslera'dan kornere gidiyor.

19' NITA! Icardi ile güzel bir ikiye bir yapan Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Nita'yı geçemedi.

16' SON ANDA! Davinson Sanchez'in harika pasında Mauro Icardi savunma arkasına sarktı. Sağ çaprazdan hareketlenen Icardi'nin ortadaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını Papy Djilobodji son anda kesti.

12' Rakibini 3'e 3 pozisyonda yakalayan Gaziantep'te Maxim'in pasında topu alan Denis Dragus açısını kaybedince şut şansı yakalayamadı.

10' Markovic'in pasında Arda süratle ceza sahasına doğru ilerledi. Arda tekrar sağ kanattan hareketlenen Markovic'e düşündü ancak pası çok hızlı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

8' Sol kanattan bindiren Barış Alper rakibinden sıyrılıp sağına çekti. Pas verecek gibi yapıp yakın kale direğini düşünen Barış Alper'in şutu yan ağlarda kaldı.

7' Kerem Aktürkoğlu'nun aradan Icardi'ye vermek istediği pasa savunma ayak koydu.

4' DİREK! Dries Mertens'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mauro Icardi'nin kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.