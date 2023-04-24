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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için karar verildi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis için karar verildi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un; 'Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi' dediği Bafetimbi Gomis'in durumu belli oldu.

Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı.

Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis’in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbi öncesinde bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray gomis karar
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