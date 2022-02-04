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Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor: Bir ayrılık daha...

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor: Bir ayrılık daha...

Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Assuncao, Yedlin, Luyindama'nın ardından Aytaç Kara da takımdan ayrıldı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kadro yapılanmasına bildiği gibi devam ediyor. Geldiği ilk günden beri oyunculara çift idman yaptıran ve çok disiplinli olan İspanyol çalıştırıcı takımdan oyuncu göndermeye devam ediyor... Fizik olarak beğenmediği isimlerle yollarını ayıran Torrent sırasıyla; Assuncao, Yedlin, Luyindama'nın ayrılmasına izin vermişti. Şimdi de Aytaç Kara takımdan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

KAMPTAN AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Aytaç Kara'yı Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki oyuncu resmi imzayı atmak için Galatasaray'ın Antalya kampından ayrılarak İzmir'e gitti. Sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda eden Aytaç Kara, daha güçlü geri döneceğini ifade etti.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Etiketler Galatasaray aytaç kara takım ayrılık
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