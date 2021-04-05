Galatasaray'dan Cuadrado bombası

Süper Lig'de şampiyonluk adına mücadelesini sürdürürken yeni sezon adına transfer çalışmalarını da yürüten Galatasaray, Juventus'un yıldız oyuncusuna kancayı taktı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu.

Fichajes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade edilmekte.

Amerika Birleşik Devletleri, Asya veya kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado, Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asist ile önemli katkı sağlamayı başardı.