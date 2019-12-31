  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 31 Aralık 2019 18:39

Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan flaş Florya ve haciz açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır." denildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

(AA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Futbol , anlaşma , Türkiye Bankalar Birliği , süperlig , florya metin oktay tesisleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM