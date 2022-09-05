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Galatasaray'dan Icardi'den sonra bir bomba transfer daha geliyor

Galatasaray'dan Icardi'den sonra bir bomba transfer daha geliyor

Transfer sezonunu hızlı geçiren Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer daha gelebilir.

Galatasaray'dan ortalığı kasıp kavuracak bir hamle geldi. Sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelerle rakiplerine yetişmek istiyor. Okan Buruk'un özellikle savunma bölgesine istediği transfer sonrası Dursun Özbek yönetimi düğmeye bastı. Bir iki gün içinde Icardi'yi Türkiye'ye getirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir hamle daha geliyor...

ICARDI KESMEDİ, BONUCCI DE GELEBİLİR!

Galatasaray yönetimini Icardi kesmedi. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın görüşmelere başladığını ifade etti.

GEÇEN SEZON 35 MAÇ OYNADI

35 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Bonucci'nin fiziği hala gençlere taş çıkartacak cinsten. Sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi hızlandırıp taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

Etiketler icardi galatasaray
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