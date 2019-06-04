Galatasaray'ın istediği Manuel Fernandes'e Parma talip oldu

Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes'e Serie A'dan talip çıktı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Parma, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten Fernandes ile ilgileniyor.

Serie A'da sezonu 14. sırada tamamlayan Parma'nın transfer döneminde bonservisi elinde kaliteli oyuncularla temasa geçme kararı aldığı ve Fernandes'in de bu listede bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan 2014 yılında Lokomotiv Moskova'ya transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinde 144 maçta 34 gol attı ve 28 asist yaptı.

