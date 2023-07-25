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Galatasaray'ın Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu
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Galatasara'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın Devler Ligi macerası başlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 2.ön eleme turundaki ilk maçında bu akşam Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek.

LFF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubicklas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Zaniolo, Kerem, Barış Alper

Etiketler Galatasaray devlet ligi maç zalgiris
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