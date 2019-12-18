  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 18 Aralık 2019 19:36

Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

Gökhan Çıra özür diledi... Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan kavganın başrolündeki Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'dan özür diledi.

Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gökhan Çıra özür diledi... Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan kavganın başrolündeki Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'dan özür diledi.

İşte Gökhan Çıra'nın paylaşımı...

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 evlendi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , fatih terim , tuzlaspor , Gökhan Çıra , ultraslan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM