Göztepe'de futbolcular gruplar halinde çalıştı

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre; 5 gruba ayrılan takım, gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarının, duşlarının ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği de ifade edilirken, bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılacağı bildirildi. Ayrıca çalışmaların minimum personel ile gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takılmasının zorunlu olacağı vurgulandı.

