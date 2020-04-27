  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Nisan 2020 20:49

Göztepe'de futbolcular gruplar halinde çalıştı

Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Göztepe'de futbolcular, belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladı.

Göztepe'de futbolcular gruplar halinde çalıştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre; 5 gruba ayrılan takım, gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarının, duşlarının ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği de ifade edilirken, bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılacağı bildirildi. Ayrıca çalışmaların minimum personel ile gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takılmasının zorunlu olacağı vurgulandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Göztepe , çatışma sürüyor... , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM